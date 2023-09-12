Нове родовище літію може бути найбільшим у світі, що забезпечить світових виробників електромобілів сировиною для акумуляторів на десятиліття.

Поклади літію вулканологи знайшли вздовж кордону Невади та Орегону. Родовище на кальдері (великому кратері) МакДермітт утворилося після вибуху супервулкану 16 мільйонів років тому. За попередніми розрахунками, тут накопичено до 120 мільйонів тонн літію. Якщо ця теорія підтвердиться, то така знахідка стане благом для всієї світової індустрії електромобілів.

Вчені схиляються до думки, що кальдера містить приблизно в 12 разів більше мінералу, ніж соляні поклади в Болівії, що вважаються найбільшим родовищем на планеті. За словами дослідників, тут концентрований запас мінералів.

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"Вулканічні осадові літієві ресурси, як правило, є неглибокими великотоннажними родовищами з низьким співвідношенням відходів до маси руди, але відкладення в південній частині кальдери МакДермітт на перевалі Такер має надзвичайно високий вміст літію", — розповідають геологи.

Для США, які раніше не мали доступу до великого родовища літію, це гарна новина. Однак виникла проблема: вожді двох місцевих племен зі сторони Невади від кальдери стверджують, що шахта буде побудована на священній землі. Вже були протести проти потенційного промислового впливу на навколишнє середовище.

Шари аргіліту, що містять літієві мінерали в кальдері МакДерміт. Фото: Chris Henry

Експерти вважають, що сторони найдуть компромісне рішення і дійдуть згоди. Якщо це станеться, то видобуток може початися вже у 2026 році. Введення в експлуатацію ще одного родовища відкриває світовому автопрому зелене світло, оскільки попит на електромобілі до 2040 року зросте щонайменше у вісім разів.