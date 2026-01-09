Авторынок США вышел на шестилетний максимум

Продажи новых легковых автомобилей в США по итогам 2025 года выросли на 2,3 процента и достигли 16,3 миллиона единиц, сообщает Укравтопром. Это самый высокий показатель с 2019 года и сигнал восстановления рынка после нескольких лет нестабильности, связанной с паникой вокруг коронавируса, дефицитом компонентов и ценовыми колебаниями.

Ключевым фактором роста стало поведение потребителей, которые ускорили покупку автомобилей, ожидая дальнейшего подорожания. На решение покупателей повлияли сразу несколько факторов: введение или расширение пошлин, изменения в торговой и промышленной политике, а также завершение действия отдельных государственных стимулов для электромобилей. В результате 2025 год стал периодом отложенного, но реализованного спроса.

Наилучшие результаты продемонстрировали автопроизводители с широким и диверсифицированным модельным рядом. General Motors, Toyota, Ford, Hyundai, Kia и BMW смогли воспользоваться ситуацией благодаря наличию бензиновых, гибридных и электрических моделей в разных ценовых сегментах. Это позволило им гибко реагировать на изменения потребительских настроений и логистических условий.

В то же время бренды, бизнес-модель которых в значительной степени базируется на импорте готовых автомобилей, зафиксировали спад продаж. Усиление таможенного давления и валютные риски сделали их продукцию менее конкурентной по цене, особенно в массовом сегменте.

Аналитики рынка осторожно оценивают перспективы 2026 года. Ожидается ослабление спроса из-за ухудшения доступности новых автомобилей для широких слоев населения. Продажи все больше концентрируются среди покупателей с высоким уровнем доходов, тогда как потребители со средним и низким доходом все чаще переориентируются на рынок подержанных авто. Это может привести к замедлению темпов роста и изменению структуры спроса уже в ближайшее время.