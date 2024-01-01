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Автостоянку в Киеве накрыли солнечными панелями

Солнечная станция мощностью 1,3 МВт будет выполнять две функции: обеспечение электроэнергией офисного городка и защиты от солнца и осадков автомобилей.
UNIT.City сделал парковку с солнечными панелями - Auto24

ФОТО: UNIT.City|

Парковка с солнечными панелями

Сергей Матусяк
logo8 мая, 09:50
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На территории офисно-жилого комплекса UNIT.City, который находится на территории бывшего мотоциклетного завода КМЗ, начато строительство собственной солнечной электростанции мощностью 1,3 МВт. Об этом сообщили на Фейсбук-странице UNIT.City.

Также интересно отстроенный мост через Десну освещается солнечными панелями

Станция будет размещена прямо на верхнем паркинге городка. Это позволит UNIT.City не только стать еще более автономными, но и обеспечить круглогодичный комфорт для автомобилистов, – пишут в заметке.

Пока неизвестно, будет ли эта станция обеспечивать всю электросеть города, или зарядные станции для электромобилей.

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