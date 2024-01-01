Автостоянку в Киеве накрыли солнечными панелями

На территории офисно-жилого комплекса UNIT.City, который находится на территории бывшего мотоциклетного завода КМЗ, начато строительство собственной солнечной электростанции мощностью 1,3 МВт. Об этом сообщили на Фейсбук-странице UNIT.City.

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Станция будет размещена прямо на верхнем паркинге городка. Это позволит UNIT.City не только стать еще более автономными, но и обеспечить круглогодичный комфорт для автомобилистов, – пишут в заметке.

Пока неизвестно, будет ли эта станция обеспечивать всю электросеть города, или зарядные станции для электромобилей.