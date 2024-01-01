Отстроенный мост через Десну освещается солнечными панелями

Теперь транспортное сообщение Корюковского района с центральной частью области восстановлено в полном объеме. Здесь также сняты ограничения по грузоподъемности транспортных средств, как это было на временной переправе.

Транспортное сообщение после деоккупации области здесь осуществлялось по установленному понтонному мосту, рассказывается на FВ-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области.

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Это было малопродуктивно по пропускной способности и неудобно во время ледохода, поскольку тогда работу переправы пришлось останавливать.

До наведения понтонной переправы здесь было канатное сообщение. Продукты и лекарства, другие вещи и товары первой необходимости "людям на другой берег передавали лебедкой". Пассажирская и грузовая логистика на этом участке дороги некоторое время вообще отсутствовала.

Из архивных снимков понятно, что ремонту часть моста не подлежала. Поэтому было принято решение о частичном сооружении нового моста. После деоккупации мостостроители расчистили русло, "восстановили недостающую часть пролетного строения, а уцелевшую часть моста капитально отремонтировали".

Также сделаны подъездные пути к транспортному переходу, водоотвод, укрепление берега. По обе стороны моста обустроены пешеходные дорожки, установлено ограждение со стороны дороги и реки.

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Для безопасности объекта в ночное время здесь установлено освещение. Подключение к линии ЛЭП отсутствует. Поставка электроэнергии на фонари осуществляется от установленных солнечных панелей. Они тепловую энергию солнца перерабатывают в электрическую.

Энергия накапливается в установленных на опорах батареях. В нужное время срабатывают реле, которые включают освещение не только над мостом, но и на подъездах к нему.

Всего в начале полномасштабного вторжения на Черниговщине было разрушено 25 мостов.

Фото: Служба восстановления Черниговской области