Відбудований міст через Десну освітлюється сонячними панелями

Тепер транспортне сполучення Корюківського району із центральною частиною області відновлено в повному обсязі. Тут також знято обмеження по вантажності транспортних засобів, як це було на тимчасовій переправі.

Транспортне сполучення після деокупації області тут здійснювалося по встановленому понтонному мосту, розповідається на FВ-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області.

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Це було малопродуктивно за пропускною спроможністю та незручно під час льодоходу, оскільки тоді роботу переправи довелося зупиняти.

До наведення понтонної переправи тут було канатне сполучення. Продукти та ліки, інші речі й товари першої потреби "людям на інший берег передавали лебідкою". Пасажирська та вантажна логістика на цій ділянці дороги деякий час була взагалі відсутня.

З архівних знімків зрозуміло, що ремонту частина мосту не підлягала. Тому було прийнято рішення про часткове спорудження нового мосту. Після деокупації мостобудівники розчистили річище, "відновили відсутню частину прогонової будови, а вцілілу частину мосту капітально відремонтували".

Також зроблено під'їзні шляхи до транспортного переходу, водовідведення, укріплення берега. По обидві сторони мосту облаштовані пішохідні доріжки, встановлено огородження зі сторони дороги та річки.

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Задля безпеки об’єкта в нічний час тут встановлено освітлення. Підключення до лінії ЛЕП відсутнє. Постачання електроенергії на ліхтарі здійснюється від встановлених сонячних панелей. Вони теплову енергію сонця переробляють в електричну.

Енергія накопичується у встановлених на опорах батареях. В потрібний час спрацьовують реле, які вмикають освітлення не тільки над мостом, але й на під’їздах до нього.

Загалом на початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 25 мостів.

Фото: Служба відновлення Чернігівській області