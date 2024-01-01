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Автостоянку в Києві накрили сонячними панелями

Сонячна станція потужністю 1,3 МВт виконуватиме дві функції: забезпечення електроенергією офісного містечка та захисту від сонця і опадів автомобілів.
UNIT.City зробив парковку з сонячними панелями - Auto24

ФОТО: UNIT.City|

Парковка з сонячними панелями

Сергій Матусяк
logo8 травня, 09:50
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На території офісно-житлового комплексу UNIT.City, який знаходиться на території колишнього мотоциклетного заводу КМЗ, розпочато будівництво власної сонячної електростанції потужністю 1,3 МВт. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці UNIT.City.

Також цікаво відбудований міст через Десну освітлюється сонячними панелями

Станцію буде розміщено просто на верхньому паркінгу містечка. Це дозволить UNIT.City не тільки стати ще більш автономними, але й забезпечити цілорічний комфорт для автомобілістів, – пишуть в дописі.

Поки що невідомо, чи буде ця станція забезпечувати всю електромережу містечка, чи зарядні станції для електромобілів.

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