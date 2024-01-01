Автостоянку в Києві накрили сонячними панелями

ФОТО: UNIT.City|
Парковка з сонячними панелями
Посилання скопійовано!
На території офісно-житлового комплексу UNIT.City, який знаходиться на території колишнього мотоциклетного заводу КМЗ, розпочато будівництво власної сонячної електростанції потужністю 1,3 МВт. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці UNIT.City.
Також цікаво відбудований міст через Десну освітлюється сонячними панелями
Станцію буде розміщено просто на верхньому паркінгу містечка. Це дозволить UNIT.City не тільки стати ще більш автономними, але й забезпечити цілорічний комфорт для автомобілістів, – пишуть в дописі.
Поки що невідомо, чи буде ця станція забезпечувати всю електромережу містечка, чи зарядні станції для електромобілів.