Автостоянку в Києві накрили сонячними панелями

На території офісно-житлового комплексу UNIT.City, який знаходиться на території колишнього мотоциклетного заводу КМЗ, розпочато будівництво власної сонячної електростанції потужністю 1,3 МВт. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці UNIT.City.

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Станцію буде розміщено просто на верхньому паркінгу містечка. Це дозволить UNIT.City не тільки стати ще більш автономними, але й забезпечити цілорічний комфорт для автомобілістів, – пишуть в дописі.

Поки що невідомо, чи буде ця станція забезпечувати всю електромережу містечка, чи зарядні станції для електромобілів.