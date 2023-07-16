Отношения между жителями Хорватии и Сербии спустя 30 лет после войны все еще натянуты. Чтобы уберечь свой автомобиль на чужой территории, туристы прибегают к уловкам…

Если вы едете в Сербию как хорват или в Хорватию в качестве серба, то должны быть готовы, что ваш автомобиль могут повредить. Наверное, этого боится автор записки на машине с сербскими номерными знаками, которая припаркована в столице Хорватии Загребе, ведь на листе написано "Извините, мы австралийские туристы".

Доподлинно неизвестно, уберегло ли это от злоумышленников, но в сети такой "ход конем" с необычной просьбой изрядно развеселил. Ведь, во-первых, сам факт такой записки оказался оригинальным. Во-вторых, внимательные читатели так и не смогли понять, а кто все-таки приехал – австралиец или австриец, поскольку гость написал не очень грамотно.

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Совершенно ясно, что автор довольно необычной записки указывает на то, что он не серб, это только машина из сербского проката. Но это тоже сомнительно.

Хотя и с ошибками, но содержание донесено. Фото из соцсети Reddit

Многие туристы напуганы тем, что сербские автомобили в Хорватии могут повредить – оставить без дворников или проколоть шины. Вот и этот гость Загреба решил перестраховаться, считая, что такая записка должна помочь ему.

Фото с Reddit стало вирусным, его перепостили многие сайты и форумы. Многие сербы из собственного опыта в комментариях писали, что в последнее время в Хорватии не было никаких проблем с автомобилями на сербских номерных знаках. Напротив, их принимали открыто и дружелюбно.