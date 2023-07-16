Стосунки між жителями Хорватії та Сербії через 30 років після війни все ще натягнуті. Тож щоб вберегти своє авто на чужій території, туристи вдаються до хитрощів…

Якщо ви їдете до Сербії як хорват або до Хорватії як серб, то повинні бути готові, що ваш автомобіль можуть пошкодити. Напевне, цього боїться автор записки на машині з сербськими номерними знаками, яка припаркована у столиці Хорватії Загребі, адже на листку написано “Вибачте, ми австралійські туристи”.

Достеменно невідомо, чи вберегло це від зловмисників, але у мережі такий “хід конем” з незвичним проханням добряче розвеселив. Адже, по-перше, сам факт такої записки виявився оригінальним. По-друге, уважні читачі так і не змогли збагнути, а хто ж все-таки приїхав – австралієць чи австрієць, оскільки гість написав не дуже грамотно.

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Цілком зрозуміло, що автор доволі незвичної записки вказує не те, що він не серб, це тільки машина з сербського прокату. Але це також сумнівно.

Хоча й з помилками, але зміст донесено. Фото з соцмережі Reddit

Багато туристів налякані тим, що сербські автомобілі у Хорватії можуть пошкодити – залишити без двірників чи проколоти шини. Ось і цей гість Загреба вирішив перестрахуватися, вважаючи, що така записка має йому допомогти.

Фото з Reddit стало вірусним, його перепостило багато сайтів та форумів. Багато сербів з власного досвіду в коментарях писали, що останнім часом вони у Хорватії не мали жодних проблем з автомобілями на сербських номерних знаках. Навпаки, їх приймали відкрито та доброзичливо.