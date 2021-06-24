Subaru WRX STI знаходився на паркувальному майданчику дилерського центру, однак це не завадило крадіям за кілька годин "роботи" зняти з машини усе, що можна було зняти.

Ми знаємо, що для того, щоб зрізати з машини каталізатор, вправним крадіям потрібно не більше однієї хвилини часу. У розпорядженні зловмисників, які “попрацювали” над Subaru, було щонайменше шість годин і результат виявився відповідним.

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Наведене нижче відео показує червоний Subaru WRX STI, в якого відсутні колеса, гальма та більшість внутрішніх елементів, включаючи передні та задні сидіння. Дуже ретельна “робота”.

Портал Tire Meets Road повідомляє, що інцидент стався в дилерському центрі Schomp Subaru в місті Аврора, штат Колорадо. У публікації зазначається, що відеозаписів самого інциденту у дилера не виявилось. Також повідомляється, що сума деталей, викрадених з цього WRX STI, становить близько 25 000 доларів. Скоріш за все, пошкоджений автомобіль був застрахований дилером, тож збитки будуть компенсовані.