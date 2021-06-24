Subaru WRX STI находился на парковке дилерского центра, однако это не помешало ворам за несколько часов "работы" снять с машины все, что можно было снять.

Мы знаем, что для того, чтобы срезать с машины катализатор, ловким ворам нужно не больше одной минуты времени. В распоряжении злоумышленников, которые “поработали” над Subaru, было по меньшей мере 6 часов и результат оказался соответствующим.

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Следующее видео показывает красный Subaru WRX STI, у которого отсутствуют колеса, тормоза и большинство внутренних элементов, включая передние и задние сиденья. Очень тщательная “работа”.

Портал Tire Meets Road сообщает, что инцидент произошел в дилерском центре Schomp Subaru в городе Аврора, штат Колорадо. В публикации отмечается, что видеозаписей самого инцидента у дилера не оказалось. Также сообщается, что сумма деталей, похищенных из этого WRX STI, составляет около 25 тысяч долларов. Скорее всего, поврежденный автомобиль был застрахован дилером, поэтому убытки будут компенсированы.