Черную работу воров сняла видеокамера на доме владельца. Дерзкие злоумышленники действовали на рассвете, что дает шанс на то, что их узнают.

Кража каталитического нейтрализатора стала проблемой для автомобилистов во всем мире. Это видео показывает, насколько быстро это можно сделать, при должном мастерстве.

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Время выполнения той или иной операции на сервисной станции четко просчитано. В разных автомобилях одна и та же операция может занимать разное количество времени, из-за особенностей конструкции. Но почти у всех современных автомобилей есть деталь, установленная примерно в одном и том же месте, причем снаружи, что делает ее демонтаж достаточно простым. По крайней мере, если выполнять его с помощью электрического резака, как это делают охотники за каталитическими нейтрализаторами.

На кадрах с придомовой камеры видно, как двое мужчин выходят из белого Acura TL и залезают под пикап Ford F-250, высокий клиренс которого позволяет без проблем поместиться под машиной. Преступники действовали хладнокровно и слаженно, используя аккумуляторный инструмент. Видео длится 51 секунду, но с того момента, как первый злоумышленник оказывается под пикапом жертвы и до их ухода проходит всего 25 секунд.

Каталитический нейтрализатор или катализатор – это устройство в выпускной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов. В его строении есть драгоценные и редкоземельные металлы палладий и родий. Именно на них и охотятся воры. С продажи одного катализатора можно выручить около 3000 долларов.

Недавно в США поймали похитителей нейтрализаторов с “товаром” на 750 тысяч долларов. Злоумышленники предпочитали гибриды Toyota Prius, из-за лучшей сохранности компонентов, и большим пикапам за размер детали и удобство демонтажа. Украинская полиция также регулярно вылавливает таких “механиков”. А в Toyota убеждены, что нашли способ защиты от краж катализаторов.