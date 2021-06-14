Чорну роботу злодіїв зняла відеокамера на будинку власника. Зухвалі зловмисники діяли на світанку, що дає шанс на те, що їх упізнають.

Крадіжка каталітичного нейтралізатора стала проблемою для автомобілістів у всьому світі. Це відео показує, наскільки швидко це можна зробити, при належній майстерності.

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Час виконанні тієї чи іншої операції на сервісній станції чітко прорахований. В різних автомобілях одна і та ж операція може займати різну кількість часу, через особливості конструкції. Але майже у всіх сучасних автомобілів є деталь, встановлена приблизно в одному і тому ж місці, причому зовні, що робить її демонтаж досить простим. Принаймні, якщо виконувати його за допомогою електричного різака, як це роблять мисливці за каталітичними нейтралізаторами.

На кадрах з прибудинкової камери видно, як двоє чоловіків виходять з білого Acura TL і залазять під пікап Ford F-250, високий кліренс якого дозволяє без проблем поміститись під машиною. Злочинці діяли холоднокровно і злагоджено, використовуючи акумуляторний інструмент. Відео триває 51 секунду, але з того моменту, як перший зловмисник опиняється під пікапом жертви і до їх відходу проходить усього 25 секунд.

Каталітичний нейтралізатор чи каталізатор – це пристрій в випускний системі, призначений для зниження токсичності відпрацьованих газів. У його будові є дорогоцінні й рідкоземельні метали паладій та родій. Саме на них і полюють злодії. З продажу одного каталізатора можна виручити близько 3000 доларів.

Нещодавно в США спіймали викрадачів нейтралізаторів з “товаром” на 750 тисяч доларів. Зловмисники надавали перевагу гібридам Toyota Prius, через краще збереження компонентів, та великим пікапам за розмір деталі та зручності демонтажу. Українська поліція також регулярно виловлює таких “механіків”. А у Toyota переконані, що знайшли спосіб захисту від крадіжок каталізаторів.