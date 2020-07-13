Благодаря подписанному в декабре 2019 года соглашению между АвтоВАЗ и GM, модель Niva вернулась в модельный ряд LADA.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой Автоваза и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Через два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Все это время предприятия сохраняли сотрудничество, так как основные узлы: кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях Автоваза, а на партнерской производственной площадке были организованы покраска и финальная сборка. Всего на данный момент изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.

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“LADA Niva органично дополняет модельный ряд LADA, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе, – заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу LADA Оливье Морне. – Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию”.

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