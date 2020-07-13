Завдяки підписаній угоді в грудні 2019 року, між АвтоВАЗ і GM модель Niva повернулася в модельний ряд LADA.

Нагадаємо, що Niva (2123) є розробкою АвтоВАЗ і її виробництво починалося у 2000 році під маркою LADA. Через два роки модель стала випускатися під маркою Chevrolet на спільному підприємстві GM-АВТОВАЗ. Весь цей час підприємства зберігали співпрацю, так як основні вузли: кузов, шасі, силовий агрегат – вироблялися на потужностях АвтоВАЗу, а на партнерському виробничому майданчику було організоване забарвлення і фінальна збірка. Всього на цей момент виготовлено понад 700 тисяч позашляховиків Niva.

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“LADA Niva органічно доповнює модельний ряд LADA, стаючи другим повнопривідним позашляховиком в сімействі, - заявив виконавчий віце-президент з продажу і маркетингу LADA Олів'є Морне. - Цей автомобіль користується заслуженим попитом і має сильну репутацію”.

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