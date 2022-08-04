АвтоВАЗ сворачивает производство на ключевом заводе и увольняет почти половину рабочих.

Завод АвтоВАЗ в Ижевске не только не возобновит производство Lada Vesta, но и сократит существенную часть персонала уже к концу августа. Об этом свидетельствуют приказы директора предприятия, копии которых были переданы журналистам сайта Дром.

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До 31 августа штат одного из ключевых предприятий ВАЗ сократят с 2000 до 200 человек – это при том, что в начале года он составлял 3100 человек. Уволенным рабочим выплатят компенсацию в размере от 5 до 7 месячных зарплат (в зависимости от стажа).

Конечно, после этого ни о каком возобновлении производства Lada Vesta и речи быть не может. Его перенесут на основное предприятие в Тольятти, а завод в Ижевске займется изготовлением комплектующих для ВАЗ.

Интересно, что именно коллектив ижевского завода написал открытое письмо президенту РФ, где жаловался на начальство и просил разобраться. Как видим, разобрались.

Что касается Lada Vesta, то даже по оптимистическим прогнозам в Тольятти ее начнут собирать весной 2023 года. Пока автосалоны распродают 800 обновленных Vesta, изготовленных в начале года, и цены на них уже превысили $30 000.