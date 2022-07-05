Российский автопром продолжает умирать из-за санкций. Продажи самой популярной российской марки на внутреннем рынке почти остановились.

В прошлом июне АвтоВАЗ сумел продать лишь 7 484 автомобиля. Об этом президент компании Максим Соколов рассказал журналистам на международной промышленной выставке “Иннопром”.

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Указанный результат на 81,3% ниже показателя за июнь 2021 года, когда было реализовано 40,1 тысячи машин. При этом, по сравнению с маем 2022-го, положительная динамика составила 24,5%.

Завод в Тольятти простоял большую часть весны из-за нехватки комплектующих и вернулся к работе лишь 8 июня. Первыми на конвейер стали седаны, лифтбеки и универсалы Granta в упрощенной комплектации Classic'22. 13 июля должен возобновиться выпуск Niva Legend: внедорожники будут делать в одну смену примерно по 200 штук в день, скорее всего – также с урезанным оборудованием.

Также в этом месяце могут перезапустить производство Lada Largus, а в следующем – Niva Travel. А вот площадка в Ижевске, которая занималась “Вестами”, вряд ли вернется к жизни в ближайшем будущем: часть сотрудников временно устроили в концерн “Калашников” – там они занимаются изготовлением оружия.