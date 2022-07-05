Російський автопром продовжує помирати через санкції. Продажі найпопулярнішої російської марки на внутрішньому ринку майже зупинились.

Минулого червня АвтоВАЗ зумів продати лише 7 484 автомобілі. Про це президент компанії Максим Соколов розповів журналістам на міжнародній промисловій виставці "Іннопром".

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Зазначений результат на 81,3% нижчий за показник за червня 2021 року, коли було реалізовано 40,1 тисячі машин. При цьому, порівняно з травнем 2022-го, позитивна динаміка склала 24,5%.

Завод у Тольятті простояв велику частину весни через брак комплектуючих і повернувся до роботи лише 8 червня. Першими на конвеєр стали седани, ліфтбеки та універсали Granta у спрощеній комплектації Classic'22.

13 липня має відновитися випуск Niva Legend: позашляховики робитимуть в одну зміну приблизно по 200 штук на день, швидше за все – також із урізаним обладнанням.

Також цього місяця можуть перезапустити виробництво Lada Largus, а наступного – Niva Travel. А ось майданчик в Іжевську, який займався “Вестами”, навряд чи повернеться до життя у найближчому майбутньому: частину співробітників тимчасово влаштували в концерн “Калашников” – там вони займаються виготовленням зброї.