АвтоВАЗ згортає виробництво на ключовому заводі та звільняє майже половину працівників.

Завод АвтоВАЗ в Іжевську не тільки не відновить виробництво Lada Vesta, але й скоротить значну частину персоналу уже до кінця серпня. Про це свідчать накази директора підприємства, копії яких передали журналістам сайту Дром.

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До 31 серпня штат одного з ключових підприємств ВАЗ скоротять з 2000 до 200 осіб – це при тому, що на початку року він складав 3100 осіб. Звільненим робітникам виплатять компенсацію у розмірі від 5 до 7 місячних зарплат (в залежності від стажу).

Звичайно, що після цього ні про яке відновлення виробництва Lada Vesta і мови бути не може. Його перенесуть на основне підприємство у Тольятті, а завод в Іжевську займеться виготовленням комплектуючих для ВАЗ.

Цікаво, що саме колектив іжевського заводу написав відкритого листа президенту РФ, де скаржився начальство і просив розібратися. Як бачимо, розібралися.

Що стосується Lada Vesta, то навіть за оптимістичними прогнозами у Тольятті її почнуть збирати навесні 2023 року. Поки ж автосалони розпродають 800 оновлених Vesta, виготовлених на початку року, і ціни на них вже перевищили $30 000.