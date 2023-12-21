Платформа UNITED24 вместе с сетью АЗК WOG приобрела и передала в службу спасения подразделений ГСЧС Украины три вездехода "Богун-2".

Спецтехника высокой проходимости по суше, болотах и водоемах закуплена в рамках благотворительной инициативы “Спасаем везде, где наши люди”. Машины пошли к спасателям в зимней комплектации.

Эти амфибии имеют чрезвычайную проходимость. Им практически нет равных на водоемах с нестабильной ледяной поверхностью, при переходах по дорогам и бездорожью в метель, во время осадков, в гололед.

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Несмотря на массу в 2400 кг, амфибии достаточно потенциала 1,5-литрового 44-сильного дизельного двигателя Kubota с 5-ступенчатой механической КПП. По грунтовой дороге автомобиль с системой бортового поворота способен развивать скорость 40 км/ч даже с 2,4-тонным прицепом.

Водными препятствиями автомобиль с корпусом корытообразной лодки может передвигаться со скоростью 6 км / ч.

Всесезонные машины-амфибии могут работать в температурном диапазоне от 40 градусов мороза до 40 градусов тепла. Фото: UNITED24

Колеса метрового диаметра позволяют легко преодолевать преграды из камня, бетона, поваленных ураганом деревьев и тому подобное.

В ГСЧС заявили, что техника будет "доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать людей с территорий, где нет автомобильного сообщения". Машины такого исполнения есть практически в каждой области, но больше всего их в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях.

По какой цене приобретены автомобили такого исполнения не указывается. Однако летом каждый такой "Богун-2" покупался по цене 6 619 599 гривен. Все три машины в нынешней партии UNITED24 закуплены за счет сети АЗК WOG.