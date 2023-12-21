Платформа UNITED24 разом з мережею АЗК WOG придбала й передала в службу порятунку підрозділів ДСНС України три всюдиходи "Богун-2".

Спецтехніку високої прохідності по суходолу, болотах та водоймах закуплено в межах благодійної ініціативи "Рятуємо всюди, де наші люди". Машини пішли до рятувальників у зимовій комплектації.

Ці амфібії мають надзвичайну прохідність. Їм практично немає рівних на водоймах з нестабільною крижаною поверхнею, при переходах по дорогах і бездоріжжю в хурделицю, під час опадів, в ожеледицю.

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Попри масу у 2400 кг, амфібії достатньо потенціалу 1,5-літрового 44-сильного дизельного двигуна Kubota з 5-ступеневою механічною КПП. По ґрунтовій дорозі автомобіль з системою бортового повороту спроможний розвивати швидкість 40 км/год навіть з 2,4-тонним причепом.

Водними перешкодами автомобіль з корпусом коритоподібного човна може пересуватися зі швидкістю 6 км/год.

Всесезонні машини-амфібії можуть працювати в температурному діапазоні від 40 градусів морозу до 40 градусів тепла. Фото: UNITED24

Колеса метрового діаметра дозволяють легко долати перепони з каменю, бетону, повалених буревієм дерев тощо.

В ДСНС заявили, що техніка буде "доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати людей з територій, де немає автомобільного сполучення". Машини такого виконання є практично в кожній області, але найбільше їх в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях.

За якою ціною придбано автомобілі такого виконання не вказується. Однак літом кожен такий "Богун-2" купувався за ціною 6 619 599 гривень. Усі три машини в нинішній партії UNITED24 закупилено коштом мережі АЗК WOG.