Ще один подарований благодійниками всюдихід "Богун" стає на чергування у підрозділах ДСНС Херсонської області.

Нову амфібію регіональній службі захисту й порятунку подарувало посольство Швейцарії в Україні. Всюдихід має просторий 6-місний салон, де можна також транспортувати ноші з пораненим та різну амуніцію чи рятувальний інвентар.

Легкий маневрений автомобіль на високих колесах діаметром один метр та з масивними протекторними ґрунтозачіпками, що водночас є гребенями для водного переходу, важить всього 2,4 тони. Корпус у вигляді коритоподібного човна дозволяє впевнено триматися на воді й доволі прудко долати річки, водосховища та озера.

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Окрім цього "Богун" ще й справжній болотохід. Він впевнено пересувається як на болотистій поверхні з ряскою, очеретом, легко долає накопичені бобрами штучні запруди зі стовбурів та гілок. Всюдихід доволі прудкий на м’яких та перезволожених ґрунтах.

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Завдяки 1,5-літровому 44-сильному дизельному мотору Kubota з 5-ступеневою механічною КПП автомобіль по ґрунтовій дорозі спроможний мчати під 40 км/год. До речі, таку прудкість може проявити навіть з 2,4-тонним причепом. А ось на воді такий спецтранспорт тихохідний, пересувається зі швидкістю 6 км/год.

На одній заправці амфібія з бортовою схемою керування спроможна чалапати на воді чи пересуватися по суходолу 14 годин. Однак це при наявності дизеля у стандартному баку, оскільки є ще резервні.

Конструкція коліс створена у вигляді додаткових баків пального. Якщо у всі чотири колеса залити солярку, то цієї заправки вистачить на 64 години рятувальних операцій, тобто на 2 560 кілометрів.

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Це не перший спецтранспорт такого виконання в автопарку ДСНС Херсонської області. На початку літа від великого бізнесу прийшло чотири амфібії, одну з яких придбала мережа WOG (фото внизу). Середня вартість такої машини сягає 6,65 млн гривень.