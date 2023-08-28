Еще один подаренный благотворителями вездеход "Богун" становится на дежурство в подразделениях ГСЧС Херсонской области.

Новую амфибию региональной службе защиты и спасения подарило посольство Швейцарии в Украине. Вездеход имеет просторный 6-местный салон, где можно также транспортировать носилки с раненым и разную амуницию или спасательный инвентарь.

Легкий маневренный автомобиль на высоких колесах диаметром один метр и с массивными протекторными грунтозацепками, одновременно гребнями для водного перехода, весит всего 2,4 тонны. Корпус в виде корытообразной лодки позволяет уверенно держаться на воде и довольно быстро преодолевать реки, водохранилища и озера.

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Кроме этого, "Богун" еще и настоящий болотоход. Он уверенно передвигается как на болотистой поверхности с ряской, камышом, легко преодолевает накопленные бобрами искусственные запруды из стволов и веток. Вездеход довольно быстрый на мягкой и переувлажненной почве.

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Благодаря 1,5-литровому 44-сильному дизельному мотору Kubota с 5-ступенчатой механической КПП автомобиль по грунтовой дороге способен нестись под 40 км/ч. Кстати, такую прыть может проявить даже с 2,4-тонным прицепом. А вот на воде такой спецтранспорт тихоходен, передвигается со скоростью 6 км/ч.

На одной заправке амфибия с бортовой схемой управления может двигаться на воде или передвигаться по суше 14 часов. Однако это при наличии дизеля в стандартном баке, поскольку есть еще резервные.

Конструкция колес создана в виде дополнительных баков горючего. Если во все четыре колеса залить солярку, то этой заправки хватит на 64 часа спасательных операций, то есть на 2560 километров.

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Это не первый спецтранспорт такого исполнения в автопарке ГСЧС Херсонской области. В начале лета от крупного бизнеса пришли четыре амфибии, одну из которых приобрела сеть WOG (фото внизу). Средняя стоимость такой машины составляет 6,65 млн гривен.