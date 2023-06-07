Эти колесные машины могут передвигаться по воде и заболоченным местностям, поэтому их использует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Херсонской области для помощи гражданским привлекли вездеходы "Богун". Это модернизированные для ГСЧС снегоболотоходы Shepr Pro, производимые на киевском заводе "Квадро Интернешнл".

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Вездеходы "Богун" могут передвигаться по воде и в грязи. Спецтранспорт используется для эвакуации мирного населения из-за затопления населенных пунктов Херсонщины в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Для оказания помощи жителям также используется вспомогательное оборудование, установленное в автомобиле: бензопилы, лебедка, шанцевый инструмент, медоборудование, а также средства связи и навигация.

Такая машина может перевозить команду из 6 спасателей ГСЧС, а также двух эвакуированных.

Масса транспортного средства со снаряжением – 1600 кг. Длина – 3400 мм, а ширина и высота – одинаковые, 2520 мм. Снегоболотоход оснащается 1,5-литровым дизельным двигателем Kubota мощностью 44,3 л.с. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая. Максимальная скорость на суше – 45 км/ч, на воде – до 6 км/ч.

В ступицах колес могут устанавливаться дополнительные топливные баки, в результате запас хода увеличивается с 15 до 73 часов.

Вездеходы "Богун" украинских спасателей на эвакуацию жителей Херсонщины. Фото: ГСЧС



Дно автомобиля имеет форму лодки, вместо руля – рычаги. Давление в колесах можно снижать в соответствии с потребностями местности.

По состоянию на утро 7 июня в зонах подтопления эвакуировано 1548 человек. По предварительным данным, в Херсонской области подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу р. Днепр и более 1 900 домов.

Всего к ликвидации последствий привлечено более 1700 человек и более 300 единиц техники, в том числе 33 плавсредства.