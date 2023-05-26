Алексей Резников заверил, что такая техника будет закуплена министерством для военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в соцсети видео, на котором он испытывает в плавнях украинский вездеход “Богун”.

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"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью), – говорит Алексей Резников. – Два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников и штурмовиков сделан "Богун" без крыши, оборудованы места для личного состава.

В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

Вездеходы "Богун" уже используют спасатели ГСЧС. На этой технике можно преодолевать снежные заносы, заболоченную и горную местность, а также водные препятствия.



Вездеход «Богун» украинских спасателей

Дно автомобиля имеет форму лодки, вместо руля у вездехода – рычаги и дизельный двигатель. Давление в колесах можно снижать в соответствии с потребностями местности. Расход горючего составляет 7 л/час. Скорость передвижения – 40 км/ч твердой поверхностью и 6 км/ч – по воде.