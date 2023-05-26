Олексій Резніков запевнив, що така техніка буде закуплена міністерством для військових.

Міністр оборони Україні Олексій Резніков опублікував в соцмережі відео, на якому він випробовує в плавнях український всюдихід “Богун”.

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“Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів бездоріжжям), – говорить Олексій Резніков. –

Два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників та штурмовиків зроблено “Богун” без даху, обладнавши місця для особового складу.

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типа озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора”.

Всюдиходи “Богун” вже використовують рятувальники ДСНС. На цій техніці можна долати снігові замети, заболочену та гірську місцевість, а також водні перешкоди.



Всюдихід «Богун» українських рятувальників

Дно автомобіля має форму човна, замість керма всюдихід має важелі та дизельний двигун. Тиск у колесах можна знижувати відповідно до потреб місцевості. Витрата пального складає 7 л/год. Швидкість пересування — 40 км/год твердою поверхнею та 6 км/год – по воді.