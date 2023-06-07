Ці колісні машини можуть пересуватись водою та заболоченими місцевостями, тому їх використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На Херсонщині для допомоги цивільним залучили всюдиходи “Богун”. Це модернізовані для ДСНС снігоболотоходи Shepr Pro, які виробляються на київському заводі “Квадро Інтернешнл”.

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Всюдиходи “Богун” можуть пересуватися водою та у багнюці. Наразі спецтранспорт використовується для евакуації мирного населення через затоплення населених пунктів Херсонщини в результаті підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Для надання допомоги жителям також використовується допоміжне обладнання, яке встановлено в автомобілі: бензопили, лебідку, шанцевий інструмент, медобладнання, а також засоби зв’язку та навігація.

Така машина може перевозити команду з 6 рятувальників ДСНС, а також двох евакуйованих.

Маса транспортного засобу зі спорядженням – 1600 кг. Довжина – 3400 мм, а ширина і висота – однакові, 2520 мм. Снігоболотохід оснащується 1,5-літровим дизельним двигуном Kubota потужністю 44,3 к.с. Коробка передач – механічна, 5-ступінчаста. Максимальна швидкість на суші – 45 км/год, на воді – до 6 км/год.

У маточинах коліс можуть встановлюються додаткові паливні баки, в результаті запас ходу збільшується з 15 до 73 годин.

Всюдиходи “Богун” українських рятувальників на евакуації жителів Херсонщини. Фото: ДСНС



Дно автомобіля має форму човна, замість керма – важелі. Тиск у колесах можна знижувати відповідно до потреб місцевості.

Станом на ранок 7 червня в зонах підтоплення евакуйовано 1 548 осіб. За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі р. Дніпро та понад 1 900 будинків.

Всього до ліквідації наслідків залучено понад 1 700 осіб та понад 300 одиниць техніки, у тому числі 33 плавзасоби.