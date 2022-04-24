Итальянский экстравагантный внедорожник получил новую эксклюзивную версию и двигатель мощностью 850 л.

Осенью 2020 года итальянское кузовное ателье Aznom Automotive представило оригинальный внедорожник, который должен составить конкуренцию самому Rolls-Royce Cullinan.

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Новинку построили на агрегатах американского пикапа Ram 1500. И теперь она получила еще более эксклюзивную версию и более мощный V8.

Как сообщает пресс-служба Aznom Automotive, один из покупателей захотел нечто большее, чем стандартная для Palladium модифицированная 5,7-литровая V-образная "восьмерка" мощностью 710 л. и с крутящим моментом 950 Нм под капотом своего авто.

Видимо разгон до первой "сотни" за 4,5 секунды ему показался вялым, а максимальная скорость 210 км/ч недостаточной.

Прислушавшись к запросам клиента, специалисты итальянской мануфактуры встроили под капот внедорожника мощный Hemi V8. Двигатель получил кованые поршни, усиленные клапаны, новые коленчатые и распределительные валы, более эффективную систему охлаждения и питание, а также новые головки блоков цилиндров.

Но самое главное – два турбонагнетателя. Которые и помогли снять с 6,4-литрового двигателя 850 л. с. и 1050 Нм. А реализовать такую мощь и тягу в ускорение до 100 км/ч примерно за 4 секунды и максималку в 250 км/ч помогает 8-скоростная автоматическая коробка и полноприводная трансмиссия.

Модернизированный 6.4 Hemi V8 оснащен системой отключения части цилиндров при малой нагрузке для экономии топлива. Хотя, насколько это важно для покупателя, прихоть которого будет стоить ему не менее $1,5 млн.

В общей сложности Aznom Automotive планирует выпустить 10 экземпляров Palladium. Но такой экстремальный и дорогой среди них будет только один.



