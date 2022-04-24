Італійський екстравагантний позашляховик отримав нову ексклюзивну версію і двигун потужністю 850 к. с.

Восени 2020 року італійське кузовне ательє Aznom Automotive представило оригінальний позашляховик, який мав скласти конкуренцію самому Rolls-Royce Cullinan.

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Новинку побудували на агрегатах американського пікапа Ram 1500. І тепер вона отримала ще більш ексклюзивну версію і потужніший V8.

Як повідомляє пресслужба Aznom Automotive, один із покупців захотів щось більше, ніж стандартна для Palladium модифікована 5,7-літрова V-подібна "вісімка" потужністю 710 к. с. і з крутним моментом 950 Нм під капотом свого авто.

Мабуть розгін до першої "сотні" за 4,5 секунд йому здався млявим, а максимальна швидкість 210 км/год недостатньою.

Дослухавшись до запитів клієнта, фахівці італійської мануфактури вбудували під капот позашляховика могутній Hemi V8. Двигун отримав ковані поршні, посилені клапани, нові колінчасті та розподільні вали, більш ефективну систему охолодження і систему живлення, а також нові головки блоків циліндрів.

Але найголовніше — два турбонагнітачі. Які й допомогли зняти із 6,4-літрового двигуна 850 к. с. та 1 050 Нм. А реалізувати таку міць і тягу в прискорення до 100 км/год приблизно за 4 секунди та максималку в 250 км/год допомагає 8-швидкісна автоматична коробка передач і повнопривідна трансмісія.

Модернізований 6.4 Hemi V8 оснащений системою відключення частини циліндрів за малого навантаження для економії палива. Хоча, наскільки це важливо для покупця, забаганка якого коштуватиме йому не менше $1,5 млн.

Загалом Aznom Automotive планує випустити 10 екземплярів Palladium. Але такий екстремальний і дорогий серед них буде лише один.