АЗС пока не повышают цены на топливо

Больше всего проявилась консолидированная сеть "Привата", у которой стоимость бензина выросла на 3,20-3,52 грн/л в зависимости от марки. Причиной повышения цен стала нехватка продукта, что в свою очередь обусловлено финансовыми трудностями. Об этом информирует enkorr.ua.

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Подорожал бензин А-95 и в киевской сети KLO и кировоградской "Рур групп" на 0,30 грн/л и 1 грн/л – до 57,29 грн/л и 55,49 грн/л соответственно. В то же время точечно подешевело топливо на станциях AMIC и VST – на 0,20-1,5 грн/л в зависимости от области.

Существенный рост цен на бензин в "Привате" сказался на среднем показателе по стране. Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин марки А-95 в среднем подорожал на 0,40 грн/л, до 56,44 грн/л, А-95+ - на 0,33 грн/л, до 60,04 грн/л, дизель добавил 0,04 грн/л, до 52,60 грн/л.

Государственная сеть "Укрнафта" почти сразу отреагировала на подорожание дизтоплива в опте, увеличив цены на потолке на 0,48 грн/л, до 52,02 грн/л. Но больше всего - в среднем 1,5 грн/л - добавило к цене дизтопливо в сети VST. В зависимости от области прирост составил 1-3 грн/л: существеннее всего в Одесской области. А вот у таких операторов, как AMIC, "Укр-Петроль" и "Катрал", стоимость ресурса уменьшилась в сети на 0,12-0,40 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ, как свидетельствует мониторинг "А-95", почти не изменилась и составляет 26,64 грн/л.

Хотя уже есть и первые звоночки удешевления ресурса. Так, на выходных в Полтавской области четыре сети - BVS, "Автотранс", Marshal и "БРСМ-Нафта" - снизили свои цены на 0,20-0,50 грн/л, до 26,99 грн/л, 26,98 грн/л, 25,80 грн/л и 26,79 грн/л соответственно. Кроме того, BVS пересмотрела цены и в Сумской области (-0,20 грн/л), а "БРСМ-Нафта" - в Одесской (-0,30 грн/л).

Снижению стоимости газа на стелах способствуют оптовые цены, которые с начала июня в среднем уменьшились на 1 250 грн/т, или 0,68 грн/л, до 37 190 грн/л (20,08 грн/л) при условии поставки FCA. Но низкие проливы (еженедельное колебание +/-1-4%), которые уже которую неделю фиксируют сети, сдерживают владельцев АЗК от пересмотра цен.

"Если у светлых спрос немного поднялся за счет генераторов, то у газа этого нет. Снижением цены мы не спасем реализацию, но хоть немного компенсируем ее", - отметили в одной из топливных компаний.

Розничные цены на все виды топлива в премиум-сетях с начала месяца остались без изменений, в дискаунт- хоть и были точечные изменения, но они почти не повлияли на разницу в стоимости "светлых" в этих сегментах: для бензина она составляет 7,57 грн/л, для дизеля - 6,7 грн/л. Для газа отрыв немного увеличился – на 0,04 грн/л, до 3 грн/л.

Разнонаправленная динамика на оптовом рынке бензина пока не позволяет с уверенностью сказать, что ждет розничные цены. Известно только, что маржинальность этого продукта растет и в среднем составляет 8,02 грн/л (+21% по сравнению с маем). Для дизтоплива хоть спред между оптом и розницей в этом месяце меньше на 9% (8,72 грн/л), чем в прошлом, но остается выше среднего показателя 2023 года (8,08 грн/л).