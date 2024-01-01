АЗС поки що не підвищують ціни на пальне

Найбільше проявилася консолідована мережа «Привату», в якої вартість бензину зросла на 3,20-3,52 грн/л залежно від марки. Причиною підвищення цін стала нестача продукту, що своєю чергою зумовлено фінансовими труднощами. По це інформує enkorr.ua.

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Здорожчав бензин А-95 і в київській мережі KLO й кіровоградській «Рур груп» на 0,30 грн/л і 1 грн/л – до 57,29 грн/л і 55,49 грн/л відповідно. Водночас точково здешевшало пальне на станціях AMIC і VST – на 0,20-1,5 грн/л залежно від області.

Суттєве зростання цін на бензин у Приваті» позначилося на середньому показникові по країні. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», бензин марки А-95 у середньому здорожчав на 0,40 грн/л, до 56,44 грн/л, А-95+ — на 0,33 грн/л, до 60,04 грн/л, дизель додав 0,04 грн/л, до 52,60 грн/л.

Державна мережа «Укрнафта» майже одразу відреагувала на здорожчання дизпального у гурті, збільшивши ціни на стелі на 0,48 грн/л, до 52,02 грн/л. Але найбільше — в середньому 1,5 грн/л — додало до ціни дизпальне в мережі VST. Залежно від області приріст становив 1-3 грн/л: найсуттєвіше в Одеській області. А ось у таких операторів, як AMIC, «Укр-Петроль» і «Катрал», вартість ресурсу зменшилася у мережі на 0,12-0,40 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ, як свідчить моніторинг «А-95», майже не змінилася й становить 26,64 грн/л.

Хоча вже є й перші дзвіночки здешевшання ресурсу. Так, на вихідних у Полтавській області чотири мережі — BVS, «Автотранс», Marshal і «БРСМ-Нафта» — знизили свої ціни на 0,20-0,50 грн/л, до 26,99 грн/л, 26,98 грн/л, 25,80 грн/л і 26,79 грн/л відповідно. Крім того, BVS переглянула ціни й у Сумській області (-0,20 грн/л), а «БРСМ-Нафта» — в Одеській (-0,30 грн/л).

Зниженню вартості газу на стелах сприяють гуртові ціни, які з початку червня в середньому зменшилися на 1 250 грн/т, або 0,68 грн/л, до 37 190 грн/л (20,08 грн/л) за умови постачання FCA. Але низькі проливи (щотижневе коливання +/-1-4%), які вже котрий тиждень фіксують мережі, стримують власників АЗК від перегляду цін.

«Якщо у світлих попит трохи піднявся за рахунок генераторів, то в газу цього немає. Зниженням ціни ми не врятуємо реалізацію, але хоч трохи компенсуємо її», — зазначили в одній із паливних компаній.

Роздрібні ціни на всі види пального у преміум-мережах із початку місяця залишилися без змін, у дискаунт- хоч і були точкові зміни, але вони майже не вплинули на різницю у вартості «світлих» у цих сегментах: для бензину вона становить 7,57 грн/л, для дизелю — 6,7 грн/л. Для газу відрив трохи збільшився – на 0,04 грн/л, до 3 грн/л.

Різноспрямована динаміка на гуртовому ринку бензину поки не дає змоги із впевненістю сказати, що чекає на роздрібні ціни. Відомо тільки, що маржинальність цього продукту зростає і в середньому становить 8,02 грн/л (+21% порівняно з травнем). Для дизпального хоч спред між гуртом і роздробом цього місяця менший на 9% (8,72 грн/л), ніж минулого, але залишається вищим за середній показник 2023 року (8,08 грн/л).