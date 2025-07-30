АЗС стали платить значительно больше налогов

За первые шесть месяцев 2025 года 48 сетей автозаправочных станций уплатили в бюджет 6,6 млрд грн налогов - на 1,4 млрд грн или +26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

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Структура налоговых взысканий:

НДС - 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн или +13%)

НДФЛ и военный сбор - 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн или +45,5%)

Налог на прибыль - 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн или +40%)

Акциз - 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн или +20%)

Уровень уплаты НДС в этих сетях вырос с 0,78% до 1,16%. Это четкий сигнал о значительном увеличении налоговой нагрузки.

Объемы реализации топлива по данным РРО 3,6 млрд литров - на 0,2 млрд л или 7% меньше, чем в прошлом году. В то же время выручка через РРО выросла на 0,9% - до 182,8 млрд грн.

Стоит понимать, что увеличение налогового давления на бизнес всегда приводит к увеличению цен. Ведь за все в конечном итоге платит конечный потребитель. Динамику роста цен на топливо в первой половине текущего года каждый автомобилист почувствовал на собственном кошельке.