АЗС стали платити значно більше податків: чому дорожчає пальне

За перші шість місяців 2025 року 48 мереж автозаправних станцій сплатили до бюджету 6,6 млрд грн податків — на 1,4 млрд грн або +26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив нардеп Данило Гетманцев.

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Структура податкових стягнень:

ПДВ — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн або +13%)

ПДФО та військовий збір — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн або +45,5%)

Податок на прибуток — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн або +40%)

Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн або +20%)

Рівень сплати ПДВ у цих мережах зріс із 0,78% до 1,16%. Це чіткий сигнал про значне збільшення податкового навантаження.

Обсяги реалізації пального за даними РРО 3,6 млрд літрів — на 0,2 млрд л або 7% менше, ніж торік. Водночас виторг через РРО зріс на 0,9% — до 182,8 млрд грн.

Варто розуміти, що збільшення податкового тиску на бізнес завжди призводить до збільшення цін. Адже за все у кінцевому підсумку платить кінцевий споживач. Динаміку зростання цін на пальне у першій половині поточного кожен автомобіліст відчув на власному гаманці.