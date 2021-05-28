Новый Jeep для рынка Старого Света получил силовую установку мощностью 380 лошадиных сил, которая "выстреливает" внедорожник до 100 км/ч за 6,4 секунды.

Новый Jeep Wrangler 4xe сочетает в себе лучшее от полноприводных внедорожников и электрокаров, чтобы усилить свой знаковый статус в портфолио бренда. Расход топлива в комбинированном режиме составляет около 3,5 литра на 100 километров, а вредные выбросы почти на 70% ниже, чем у неэлектрифицированных версий.

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“Мощный, эффективный, экологичный и технологически усовершенствованный – новый Jeep Wrangler 4xe это идеальное транспортное средство для повседневного использования в городе и на бездорожье”, – заявляет производитель.

Гибрид Jeep Wrangler 4xe оснащен силовой установкой, которая обеспечивает полноэлектрическую езду с нулевым уровнем выбросов и пробег, который может превышать 50 километров в городском цикле. При этом даже в электрическом режиме Wrangler 4xe сохраняет функциональность на бездорожье.

Электрическое дополнение позволило улучшить динамические характеристики Wrangler и с технологией 4xe внедорожник ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды. Заряжать Wrangler 4xe от розетки нужно менее 3 часов.

Вместе с электрификацией, Wrangler 4xe получил новейшую электронику, включая систему Uconnect NAV с 8,4-дюймовым сенсорным экраном и функции ADAS последнего поколения.

В Европе новый Jeep Wrangler 4xe дилеры будут предлагать в трех версиях: Sahara, Rubicon и 80th Anniversary. Новинка будет доступна в дилерских центрах Jeep на основных европейских рынках в июне. О времени появления Wrangler 4xe в Украине отечественные импортеры сообщат отдельно. Базовая же модель Jeep Wrangler Sahara 2021 года выпуска в Украине стоит от 1 765 848 гривен.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep