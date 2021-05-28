Новий Jeep для ринку Старого Світу отримав силову установку потужністю 380 кінських сил, яка "вистрілює" позашляховик до 100 км/год за 6,4 секунди.

Новий Jeep Wrangler 4xe поєднує в собі найкраще від повнопривідних позашляховиків та електрокарів, щоб посилити свій знаковий статус у портфоліо бренду. Витрата пального у комбінованому режимі складає близько 3,5 літрів на 100 кілометрів, а шкідливі викиди майже на 70% нижчі, ніж у неелектрифікованих версій.

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“Потужніший, ефективний, екологічний та технологічно вдосконалений – новий Jeep Wrangler 4xe це ідеальний транспортний засіб для повсякденного використання в місті та на бездоріжжі”, – заявляє виробник.

Гібрид Jeep Wrangler 4xe оснащений силовою установкою, що забезпечує повноелектричну їзду з нульовим рівнем викидів та пробіг, який може перевищувати 50 кілометрів у міському циклі. При цьому навіть в електричному режимі Wrangler 4xe зберігає функціональність на бездоріжжі.

Електричне доповнення дозволило покращити динамічні характеристики Wrangler і з технологією 4xe позашляховик прискорюється від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди. Заряджати Wrangler 4xe від розетки потрібно менш ніж 3 години.

Разом з електрифікацією, Wrangler 4xe отримав найновішу електроніку, включаючи систему Uconnect NAV з 8,4-дюймовим сенсорним екраном та функції ADAS останнього покоління.

У Європі новий Jeep Wrangler 4xe дилери пропонуватимуть у трьох версіях: Sahara, Rubicon та 80th Anniversary. Новинка буде доступна у дилерських центрах Jeep на основних європейських ринках у червні. Про час появи Wrangler 4xe в Україні вітчизняні імпортери повідомлять окремо. Базова ж модель Jeep Wrangler Sahara 2021 року випуску в Україні коштує від 1 765 848 гривень.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep