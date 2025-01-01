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Базовый Nissan Leaf будет иметь значительно более скромную внешность

Новый электрический кроссовер Nissan Leaf имеет привлекательную внешность с интересными задними фонарями со сложной графикой, однако, покупатели модели начального уровня оснащения получат автомобиль с совершенно иным дизайном.
Базовый Nissan Leaf выглядит совсем иначе, чем флагмаснька версия: фото - Auto24

ФОТО: Motor1|

Внешность Nissan Leaf в базовой версии

Данила Северенчук
logo19 июня, 15:00
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Как обнаружили журналисты Motor1, конфигурация нового Nissan Leaf значительно отличается в зависимости от версии. Конечно, пресс-изображения показывают модель в ее самом привлекательном виде. Флагманская версия имеет дополнительную секцию задних фонарей на двери багажника и эстетическую черную панель.

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Несмотря на это, онлайн-конфигуратор Nissan показывает, что этот внешний вид является эксклюзивным для самой высокой комплектации Platinum+, тогда как базовая и средняя спецификации S+ и SV+ имеют гораздо более простую заднюю часть. В более низких комплектациях отсутствуют дополнительные блоки фонарей.

Это довольно необычное решение от японского автопроизводителя, учитывая что Nissan потратил больше средств на разработку двух различных узлов задних фонарей и двери багажника. Возможно, премиальные фонари будут доступны в качестве опции. Сейчас полноценный конфигуратор еще не запущен, а стоимость комплектаций будет объявлена позже, ведь кроссовер поступит в продажу на мировых рынках осенью.

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