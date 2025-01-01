Базовий Nissan Leaf матиме значно скромнішу зовнішність

Як виявили журналісти Motor1, конфігурація нового Nissan Leaf значно відрізняється залежно від версії. Звичайно, прес-зображення показують модель у її найпривабливішому вигляді. Флагманська версія має додаткову секцію задніх ліхтарів на дверцятах багажника й естетичну чорну панель.

Детальніше: Дебютував новий Nissan Leaf: кросовер з запасом ходу в понад 600 кілометрів

Попри це, онлайн-конфігуратор Nissan показує, що цей зовнішній вигляд є ексклюзивним для найвищої комплектації Platinum+, тоді як базова й середня специфікації S+ та SV+ мають набагато простішу задню частину. У нижчих комплектаціях відсутні додаткові блоки ліхтарів.

Це досить незвичне рішення від японського автовиробника, враховуючи що Nissan витратив більше коштів на розробку двох різних вузлів задніх ліхтарів та дверцят багажника. Можливо, преміальні ліхтарі будуть доступні в якості опції. Наразі повноцінний конфігуратор ще не запущений, а вартість комплектацій буде оголошена згодом, адже кросовер надійде у продаж на світових ринках восени.