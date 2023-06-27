Модели в стиле ретро были популярны на рубеже веков, но руководитель VW считает, что ностальгия – это тупик для автомобильного маркетинга.

Концепт электрического VW Beetle, созданный для анимационного фильма Miraculous: Ladybug & Cat Noir, который заметили две недели назад на улицах Парижа, похоже, станет последним «Жуком» в истории Volkswagen.

Несмотря на то, что компания не хочет полностью отказываться от некоторых успешных названий моделей прошлого, это касается далеко не всех из них. Как сказал недавно в интервью изданию Autocar генеральный директор Volkswagen Томас Шефер, «мы не будем исключать традиционные, успешные названия, в которые мы так долго инвестировали», назвав при этом Golf и Tiguan. Однако на вопрос, может ли когда-нибудь вернуться Beetle, Шефер ответил довольно категорично: «Есть определенные транспортные средства, отжившие свой век».

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Ранее, в рамках плана бывшего генерального директора Герберта Дисса, в компании обсуждалось возрождение Volkswagen Beetle. Он должен был стать четырехдверным электрическим хэтчбеком в духе ID Buzz. Однако Томас Шефер считает, что хотя Volkswagen ID Buzz в значительной степени напоминает легендарный фургон Type 2 1950-х годов, продолжать путь ретро и подыгрывать ностальгии «было бы тупиком».

Шефер также отметил, что Beetle может вернуться когда-нибудь в будущем, но «с того места, где я сейчас стою, я бы не думал об этом». Он добавил, что то же касается Scirocco, поскольку компании нужно «инвестировать деньги в лучшее место».

Volkswagen Scirocco I поколение