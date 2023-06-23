Внедорожник, разгоняющийся до сотни за 5,1 секунды и тянущий прицеп весом 3,5 тонны, стал флагманом модельного ряда из Вольфсбурга.

Volkswagen выводит на рынок наиболее мощную и быструю версию Touareg в гибридной версии R eHybrid. Кроме силового агрегата, внедорожник также получил незначительные обновления снаружи и в салоне. Цены в Германии начинаются от €93870.

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Touareg R eHybrid стандартно оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и электроприводом общей мощностью 340 кВт (462 л.с.), а также крутящим моментом 700 Нм. Это позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Кроме того, новая модель имеет датчик нагрузки, который "общается" с электроникой подвески. Это обеспечивает еще большую стабильность и точность в различных ситуациях вождения.



Среди стандартных преимуществ модели премиум-класса – обновленный, еще более интуитивно понятный Innovision Cockpit с центральным сенсорным экраном (диагональ дисплея: 38 см или 15 дюймов) и новые матричные фары IQ.LIGHT HD. Их более 38 000 интерактивных светодиодов проектируют свет точно на полосу движения и освещают дорогу точнее, чем когда-либо прежде.

Еще одна дополнительная высокотехнологичная функция доступна для Touareg R eHybrid: Park Assist Pro, подготовленная для дистанционного управления парковкой. Он позволяет контролировать процесс заезда и выезда из парковочных мест со смартфона (через Volkswagen App), а также может использоваться на очень тесных парковочных местах.