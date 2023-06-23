Позашляховик, що розганяється до сотні за 5,1 секунди та може тягнути причеп вагою 3,5 тони, став флагманом модельного ряду з Вольфсбургу.

Volkswagen виводить на ринок найбільш потужну та швидку версію Touareg у гібридній версії R eHybrid. Окрім силового агрегату, позашляховик також отримав незначні оновлення зовні та в салоні. Ціни у Німеччині починаються від €93 870.

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Touareg R eHybrid стандартно оснащений 3,0-літровим шестициліндровим двигуном з турбонаддувом і електроприводом загальною потужністю 340 кВт (462 к.с.), а також крутним моментом 700 Нм. Це дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди і розвивати максимальну швидкість 250 км/год. Крім того, нова модель має датчик навантаження, який “спілкується” з електронікою підвіски. Це забезпечує ще більшу стабільність і точність у різноманітних ситуаціях водіння.



Серед стандартних переваг моделі преміум-класу – оновлений, ще більш інтуїтивно зрозумілий Innovision Cockpit із центральним сенсорним екраном (діагональ дисплея: 38 сантиметрів або 15 дюймів) і нові матричні фари IQ.LIGHT HD. Їх понад 38 000 інтерактивних світлодіодів проектують світло точно на смугу руху та освітлюють дорогу точніше, ніж будь-коли раніше.

Ще одна додаткова високотехнологічна функція доступна для Touareg R eHybrid: Park Assist Pro, підготовлена для дистанційного керування паркуванням. Він дозволяє контролювати процес заїзду та виїзду з паркувальних місць зі смартфона (через Volkswagen App), а також може використовуватися на дуже тісних паркувальних місцях.