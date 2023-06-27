Моделі в стилі ретро були популярні на рубежі століть, але наразі керівник VW вважає, що ностальгія – це глухий кут для автомобільного маркетингу.

Концепт електричного VW Beetle, створений для анімаційного фільму «Miraculous: Ladybug & Cat Noir», який помітили два тижні тому на вулицях Парижу, схоже, стане останнім «Жуком» в історії Volkswagen.

Попри те, що компанія не хоче повністю відмовлятися від деяких успішних назв моделей минулого, стосується це далеко не всіх. Як сказав нещодавно в інтерв’ю виданню Autocar генеральний директор Volkswagen Томас Шефер, «ми не будемо відкидати традиційні, успішні назви, у які ми так довго інвестували», назвавши при тому Golf і Tiguan. Проте на питання, чи може колись повернутися Beetle, Шефер відповів досить категорично: «Є певні транспортні засоби, які віджили свій вік».

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Раніше, в рамках плану колишнього генерального директора Герберта Дісса, в компанії обговорювалося відродження Volkswagen Beetle. Він мав стати чотиридверним електричним хетчбеком у дусі ID Buzz. Однак Томас Шефер вважає, що хоча Volkswagen ID Buzz значною мірою і нагадує легендарний фургон Type 2 1950-х років, продовжувати шлях ретро та підігрувати ностальгії «було б тупиком».

Шефер також зазначив, що Beetle може зрештою повернутися в майбутньому, але «з того місця, де я зараз стою, я б не думав про це». Він додав, що те ж саме стосується Scirocco, оскільки компанії потрібно «інвестувати гроші в найкраще місце».

Volkswagen Scirocco І покоління