Подробно скопированному историческому спорткару из серии Continuation составил компанию новейший родстер Bacalar, изготовленный по индивидуальным пожеланиям клиента. И реплик Blower, и Bacalar будет выпущены по 12 единиц, каждая с уникальными особенностями.

В конце прошлого года Bentley представила детально воссозданную в ателье Mulliner копию спортивного Bentley Team Car №2 с регистрационным номером UU 5872, оригинал которого хранится в музее марки. Это был выставочный образец, нулевой экземпляр, а сейчас британский производитель показал уже первую из 12 клиентских машин.

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Оригинальный Bentley Blower – это спортивная версия модели 4½ Litre (1927-1931), оснащенная приводным нагнетателем Roots. Автомобиль установил несколько рекордов скорости, среди которых максимальные 222 км/ч на трассе Бруклендс в Англии в 1932 году. В те годы Bentley собрала лишь 55 таких машин, а сегодня есть много желающих иметь одну из них в своей коллекции. Пусть и в виде совершенной, исторически точной копии от самого производителя.

12 точных копий Blower будет созданы по оригинальным чертежам, с применением оснастки 1920-х годов вместе с новейшими технологиями производства. Кузов будет таким же, как у оригинала, но вместо натуральной кожи в современном родстере используется высококачественный кожзаменитель Rexine. Цвет кузова – это фирменный оттенок Birkin Green, названный в честь заводского пилота.

Фото: реплика Bentley Blower / Bentley

Под капотом реплики – соответствующий историческому четырехцилиндровый мотор объемом 4,4 литра с нагнетателем Amherst Villiers. Каждая его деталь воссоздана и изготовлена заново. Что может выдать в новоделе реплику, то это электрическая топливная помпа и поролон в баке.

Подразделение персонализации Bentley Mulliner также поделилось несколькими изображениями Bacalar Car One-первого из 12. Bacalar использует шасси и мотор от Bentley Continental GTC-6-литровый W12 с отдачей в 659 л. с. и 900 Нм крутящего момента. При этом роскошный родстер не разделяет с Continental GTC ни одной кузовной панели.

Фото: Bentley Bacalar Car One / Bentley

Родстер имеет полностью карбоновый кузов. Автомобиль окрашен в матовый серебристо-кремовый оттенок Atom Silver, второго “Бакалар” в таком цвете не будет. 22-дюймовые диски также имеют цветовые акценты оттенка Moss Green.

Такой же тон используется для декора кузова и салона, удачно сочетаясь с черными глянцевыми деталями. В интерьере Bacalar Car One также есть экзотический декор: древесина Riverwood, из торфяных болот Англии, возраст которой составляет пять тысяч лет; черная кожа Beluga и Nappa; бронзовые вставки и из анодированного алюминия, матовый никель.

Фирменный набор дорожных сумок от Schedoni, выполненный в соответствующих автомобилю тонах, будет бонусом каждому из 12 покупателей. Известно, что каждый автомобиль стоит 2 миллиона долларов.

На видео ниже показан нулевой Bacalar Car Zero.