Детально скопійованому історичному спорткару з серії Continuation склав компанію найновіший родстер Bacalar, виготовлений за індивідуальними побажаннями клієнта. І реплік Blower, і Bacalar буде випущено по 12 одиниць, кожна з унікальними особливостями.

Наприкінці минулого року Bentley представила детально відтворену в ательє Mulliner копію спортивного Bentley Team Car №2 з реєстраційним номером UU 5872, оригінал якого зберігається в музеї марки. Це був виставковий зразок, нульовий екземпляр, а зараз британський виробник показав вже першу з 12 клієнтських машин.

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Оригінальний Bentley Blower – це спортивна версія моделі 4½ Litre (1927-1931), оснащена привідним нагнітачем Roots. Автомобіль встановив кілька рекордів швидкості, серед яких максимальні 222 км/год на трасі Бруклендс в Англії у 1932 році. У ті роки Bentley зібрала лише 55 таких машин, а сьогодні є багато охочих мати одну з них у своїй колекції. Нехай і у вигляді досконалої, історично точної копії від самого виробника.

12 точних копій Blower буде створено за оригінальними кресленнями, із застосуванням оснащення 1920-х років разом з новітніми технологіями виробництва. Кузов буде таким же, як в оригінала, але замість натуральної шкіри у сучасному родстері використовується високоякісний шкірозамінник Rexine. Колір кузову – це фірмовий відтінок Birkin Green, названий на честь заводського пілота.

Фото: репліка Bentley Blower / Bentley

Під капотом репліки – відповідний історичному чотирициліндровий мотор об'ємом 4,4 літра з нагнітачем Amherst Villiers. Кожна його деталь відтворена і виготовлена ​​заново. Що може видати у новоділі репліку, то це електрична паливна помпа та поролон у баку.



Підрозділ персоналізації Bentley Mulliner також поділився кількома зображеннями Bacalar Car One – першого з 12. Bacalar використовує шасі та мотор від Bentley Continental GTC – 6-літровий W12 з віддачею у 659 к.с. та 900 Нм крутного моменту. При цьому розкішний родстер не поділяє з Continental GTC жодної кузовної панелі.

Фото: Bentley Bacalar Car One / Bentley

Родстер має повністю карбоновий кузов. Автомобіль забарвлений у матовий сріблясто-кремовий відтінок Atom Silver, другого “Бакалар” в такому кольорі не буде. 22-дюймові диски також мають кольорові акценти відтінку Moss Green.

Такий же тон використовується для декору кузова і салону, вдало поєднуючись із чорними глянсовими деталями. В інтер’єрі Bacalar Car One також є екзотичний декор: деревина Riverwood, з торф'яних боліт Англії, вік якої становить п’ять тисяч років; чорна шкіра Beluga і Nappa; бронзові вставки та з анодованого алюмінію, матовий нікель.

Фірмовий набір дорожніх сумок від Schedoni, виконаний у відповідних автомобілю тонах, буде бонусом кожному з 12 покупців. Відомо, що кожен автомобіль коштує 2 мільйони доларів.

На відео нижче показано нульовий Bacalar Car Zero.