До 2026 року лінійка британського автовиробника складатиметься виключно з гібридів та електрокарів, а до 2030 року на 100% складатиметься з електромобілів. Перший чистий електрокар марка випустить вже у 2025 році.

Компанія Bentley, котра минулого року справила сторічний ювілей, представила стратегію розвитку на найближче десятиліття. На британську марку, що славиться своїми потужними моторами V12 та V8, чекають кардинальні зміни.

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Bentley готує масштабну електрифікацію модельного ряду, ряд екологічних ініціатив та перехід на матеріали не тваринного походження у рамках стратегії Beyond100. Близько 55 відсотків власників Bentley, згідно з опитуванням, готові купити електричний Bentley у найближчі п'ять років.

Голова Bentley Едріан Холлмарк заявив, що до 2026 року всі моделі компанії будуть або бензоелектричними гібридами, або чистими електромобілями. А до 2030-го року уся лінійка марки буде повністю електричною. У 2025 році Bentley має намір представити платформу для електричних моделей, а також запропонує зручне рішення для зарядки батарей.

Провісником електричних Bentley можна вважати футуристичний EXP 100 GT, який дебютував влітку 2019 року. Концепт оснастили чотирма електромоторами і тягової батареєю, яка забезпечує запас ходу близько 700 кілометрів.

Холлмарк не підтвердив появу наступника флагманської моделі Mulsanne, навіть у вигляді електромобіля, оскільки керівництво компанії наразі не бачить перспектив росту для сегменту представницьких седанів вищого класу.



Фото: концепт Bentley EXP 100 GT / Bentley