К 2026 году линейка британского автопроизводителя будет состоять исключительно из гибридов и электрокаров, а к 2030 году на 100% будет состоять из электромобилей. Первый чистый электрокар марка выпустит уже в 2025 году.

Компания Bentley, которая в прошлом году справила столетний юбилей, представила стратегию развития на ближайшее десятилетие. Британскую марку, славящуюся своими мощными моторами V12 и V8, ждут кардинальные изменения.

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Bentley готовит масштабную электрификацию модельного ряда, ряд экологических инициатив и переход на материалы не животного происхождения в рамках стратегии Beyond100. Около 55 процентов владельцев Bentley, согласно опросу, готовы купить электрический Bentley в ближайшие пять лет.

Глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что к 2026 году все модели компании будут либо бензоэлектрическими гибридами, либо чистыми электромобилями. А к 2030-му году вся линейка марки будет полностью электрической. В 2025 году Bentley намерена представить платформу для электрических моделей, а также предложит удобное решение для зарядки батарей.

Предвестником электрических Bentley можно считать футуристический EXP 100 GT, дебютировавший летом 2019 года. Концепт оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, которая обеспечивает запас хода около 700 километров.

Холлмарк не подтвердил появление преемника флагманской модели Mulsanne, даже в виде электромобиля, поскольку руководство компании пока не видит перспектив роста для сегмента представительских седанов высшего класса.



Фото: концепт Bentley EXP 100 GT / Bentley