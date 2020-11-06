Представлен сверхмощный шестиметровый "гиперлимузин" в стиле Rolls-Royce. Всего будет построено 10 эксклюзивных моделей.

Итальянская компания Aznom официально представила роскошный лимузин Palladium. Уникальный шестиметровый автомобиль, выполненный в стиле Rolls-Royce Phantom, получил 710-сильный двигатель и агрессивный внешний вид.

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Aznom Palladium является симбиозом роскоши Rolls-Royce Phantom и мощи Ram 1500. От британского премиум-седана итальянский лимузин получил похожую радиаторную решетку, узкую переднюю оптику, а также задние двери, которые открываются против хода движения. Габариты Palladium составляет 6890 миллиметров в длину, а ширина и высота исполинской модели приблизились к двум метрам. При этом масса гипертрофированного автомобиля – 2650 килограммов.

Интерьер итальянского лимузина отделан премиальной двухцветной кожей и натуральным деревом. На центральной панели инженеры разместили 22-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а в ножках заднего двухместного дивана разместили мини-бар с холодильником. Вдоль всего салона итальянцы провели регулируемую атмосферную подсветку. Кроме того, вместо классического багажника автомобиль оборудован выдвижным отделением для хранения вещей.

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Под капотом Aznom Palladium находится 5,7-литровый турбированный V8 мощностью 710 лошадиных сил (950 Нм). Агрегат работает в паре с 8-диапазонным “автоматом” и позволяет лимузину разгоняться до “сотни” за 4,5 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час. Привод подключается полный. Всего итальянский производитель построит 10 уникальных “гиперлимузинов”, каждый из которых будет выполнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Стоимость модели пока не раскрывается.