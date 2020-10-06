До 78 километров электрического пробега (NEDC) и 204 л.с. совокупной мощности: компактный плагин-гибрид сочетает спортивные характеристики с высокой энергоэффективностью.

Новый Audi A3 дебютировал в марте в виде хэтчбека и с тех пор немецкий автопроизводитель расширяет линейку новыми кузовными формами и версиями силовых установок. Вслед за версией G-Tron, которая ездит на метане и бензине, Audi представила хэтчбек, который питается от аккумуляторной батареи и бензобака.

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A3 Sportback 40 TFSI e оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который генерирует 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. В паре с ним работает электромотор, встроенный в 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Общая производительность такого гибрида составляет 204 л.с. и 350 Нм. Динамика разгона до сотни – 7,6 секунды, максимальная скорость – 227 км/ч.

Фото: Audi A3 Sportback 40 TFSI 40 / Audi

В электрическом режиме хэтчбек может преодолевать 78 километров (NEDC) или 67 км (WLTP), благодаря аккумулятору емкостью 13 кВт*ч. Однако максимальная скорость в таком случае будет ограничена 140 км/ч. Расход горючего A3 Sportback TFSI e составляет 1,4-1,5 л на 100 км.

Базовая комплектация гибридного A3 включает светодиодную оптику, медиацентр с 10,1-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, руль с кожаной отделкой и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

У европейских дилеров A3 Sportback 40 TFSI e появится этой осенью, цены в Германии начинаются от 37 479 евро.