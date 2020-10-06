До 78 кілометрів електричного пробігу (NEDC) та 204 к.с. сукупної потужності: компактний плагін-гібрид поєднує спортивні характеристики з високою енергоефективністю.

Новий Audi A3 дебютував у березні у вигляді хетчбека і з того часу німецький автовиробник розширює лінійку новими кузовними формами та версіями силових установок. Слідом за версією G-Tron, що їздить на метані та бензині, Audi представила хетчбек, котрий живиться від акумуляторної батареї та бензобаку.

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A3 Sportback 40 TFSI e оснащується 1,4-літровим бензиновим турбомотором, що генерує 150 к.с. і 250 Нм крутного моменту. У парі з ним працює електромотор, вбудований в 6-ступінчасту роботизовану трансмісію. Загальна продуктивність такого гібрида складає 204 к.с. і 350 Нм. Динаміка розгону до сотні – 7,6 секунди, максимальна швидкість – 227 км/год.

Фото: Audi A3 Sportback 40 TFSI 40 / Audi

В електричному режимі хетчбек може долати 78 кілометрів (NEDC) або 67 км (WLTP), завдяки акумулятору ємністю 13 кВт*год. Однак максимальна швидкість у такому випадку буде обмежена 140 км/год. Витрата пального A3 Sportback TFSI e становить 1,4-1,5 л на 100 км.

Базова комплектація гібридного A3 включає світлодіодну оптику, медіацентр з 10,1-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, кермо зі шкіряним оздобленням та 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

У європейських дилерів A3 Sportback 40 TFSI e з'явиться цієї осені, ціни в Німеччині починаються від 37 479 євро.