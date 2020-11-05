Пикап Navara – одна из немногих моделей японской марки, представленных в украинской дилерской сети. Производитель представил обновленную версию модели для рынка Азии, однако ключевые изменения будут продублированы и на глобальной модели.

Новый Nissan Navara рожден в Таиланде и предназначен для местного рынка и других азиатских стран. Пикап получил новый дизайн, технологии и 2,3-литровый дизель с двойным наддувом. Продажи обновленного пикапа Navara в Азии стартуют до конца 2020 года.

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Navara обновился впервые за шесть лет на местном конвейере. Пикап получил большую радиаторную решетку с массивной рамкой в ​​стиле американского Titan, полностью светодиодные фары и новые задние фонари. Также линейка пополнилась версией Pro-4X, которую отличают накладки на колесные арки, контрастные элементы экстерьера и интерьера, а также 17-дюймовые диски.

Главным нововведением стал современный дизельный мотор 2.3 dCi с двойным турбонаддувом. Этот агрегат заменил устаревший 2,5-литровый мотор. Новый двигатель доступен в двух версиях на 163 или 190 лошадиных сил. Трансмиссия – шестискоростная "механика" или "автомат" на 7 передач, привод – задний или полный.

Фото: обновленный Nissan Navara 2021 (азиатская версия) / Nissan

Вместе с новым агрегатом пикап получил усиленную заднюю подвеску, способную выдержать увеличенную полезную нагрузку в 1,2 тонны, а также улучшенную шумоизоляцию и доработанную рулевую рейку.

Изменения внутри включают цветной дисплей диагональю семь дюймов для приборов и восьмидюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Таиландский Nissan Navara будет поставляться в другие страны Азии в конце этого года. Вслед обновленный пикап появится и в других странах мира, куда будет поставляться с заводов в ЮАР и Мексике.