Пікап Navara – одна з небагатьох моделей японської марки, представлених в українській дилерській мережі. Виробник представив оновлену версію моделі для ринку Азії, однак ключові зміни будуть продубльовані і на глобальній моделі.

Новий Nissan Navara народжений у Таїланді і призначений для місцевого ринку та інших азіатських країн. Пікап отримав новий дизайн, технології та 2,3-літровий дизель з подвійним наддувом. Продажі оновленого пікапа Navara в Азії стартують до кінця 2020 року.

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Navara оновився вперше за шість років на місцевому конвеєрі. Пікап отримав велику радіаторну решітку з масивною рамкою в стилі американського Titan, повністю світлодіодні фари і нові задні ліхтарі. Також лінійка поповнилась версією Pro-4X, яку відрізняють накладки на колісні арки, контрастні елементи екстер'єру та інтер'єру, а також 17-дюймові диски.

Головним нововведенням став сучасний дизельний мотор 2.3 dCi з подвійним турбонаддувом. Цей агрегат замінив застарілий 2,5-літровий мотор. Новий двигун доступний у двох версіях на 163 або 190 кінських сил. Трансмісія – шестишвидкісна “механіка” або “автомат” на 7 передач, привід – задній або повний.

Фото: оновлений Nissan Navara 2021 (азіатська версія) / Nissan

Разом з новим агрегатом пікап отримав посилену задню підвіску, здатну витримати збільшене корисне навантаження у 1,2 тонни, а також покращену шумоізоляцію і доопрацьовану рульову рейку.

Зміни всередині включають кольоровий дисплей діагоналлю сім дюймів для приладів та восьмидюймовий екран мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Таїландський Nissan Navara буде поставлятись до інших країн Азії вже наприкінці цього року. Слідом оновлений пікап з’явиться і в інших країнах світу, куди буде поставлятися з заводів у ПАР та Мексиці.