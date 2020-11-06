Представлений надпотужний шестиметровий «гіперлімузін» в стилі Rolls-Royce. Всього буде побудовано 10 ексклюзивних моделей.

Італійська компанія Aznom офіційно представила розкішний лімузин Palladium. Унікальний шестиметровий автомобіль, виконаний в стилі Rolls-Royce Phantom, отримав 710-сильний двигун і агресивний зовнішній вигляд.

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Aznom Palladium є симбіозом розкоші Rolls-Royce Phantom і мощі Ram 1500. Від британського преміум-седана італійський лімузин отримав схожу радіаторну решітку, вузьку передню оптику, а також задні двері, які відкриваються проти ходу руху. Габарити Palladium складає 6890 міліметрів в довжину, а ширина і висота велетенської моделі наблизилися до двох метрів. При цьому маса гіпертрофованого автомобіля – 2650 кілограмів.

Інтер’єр італійського лімузина оздоблений преміальною двокольорового шкірою і натуральним деревом. На центральній панелі інженери розташували 22-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, а в ніжках заднього двомісного дивана розмістили міні-бар з холодильником. Уздовж всього салону італійці провели регульовану атмосферну підсвітку. Крім того, замість класичного багажника автомобіль обладнаний висувним відділенням для зберігання речей.

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Під капотом Aznom Palladium знаходиться 5,7-літровий турбований V8 потужністю 710 кінських сил (950 Нм). Агрегат працює в парі з 8-діапазонним “автоматом” і дозволяє лімузину розганятися до «сотні» за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 210 кілометрів на годину. Привід – підключається повний. Всього італійський виробник побудує 10 унікальних «гіперлімузінів», кожен з яких буде виконаний відповідно до побажань замовника. Вартість моделі поки не розкривається.